ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ЗВУКИ ВИБУХІВ У МИКОЛАЄВІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ЗВУКИ ВИБУХІВ У МИКОЛАЄВІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ЗВУКИ ВИБУХІВ У МИКОЛАЄВІ
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Двоє харків'ян здавали росіянам місця дислокації ЗСУ й актуальні паролі на українських блокпостах - СБУ
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Україна розраховує на отримання від США танків "Абрамс", а від Німеччини - танків "Леопард-2" - Шмигаль
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Завершення війни наблизять небажання Росії воювати, об'єднані зусилля світової спільноти та позиція російського суспільства – Зеленський
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