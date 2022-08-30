ВРАНЦІ У ВІВТОРОК В ОДЕСІ ПРОЛУНАВ ПОТУЖНИЙ ВИБУХ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВРАНЦІ У ВІВТОРОК В ОДЕСІ ПРОЛУНАВ ПОТУЖНИЙ ВИБУХ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВРАНЦІ У ВІВТОРОК В ОДЕСІ ПРОЛУНАВ ПОТУЖНИЙ ВИБУХ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Масований обстріл окупантів 16 ракетами С-300 Миколаєва призвів до значних руйнувань і пошкоджень будівель і транспортної інфраструктури
Представники Міноборони обманним шляхом заволоділи грошима при закупівлі військової амуніції для ЗС України на суму $580 тис., їм повідомлено про підозру
Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над Донецькою областю та утриманні захоплених районів південних областей і Харківщини
Залужний обговорив із начальником Генштабу ЗС Чехії безпекову ситуацію на білоруському кордоні та в Чорному морі
Масований обстріл окупантів 16 ракетами С-300 Миколаєва призвів до значних руйнувань і пошкоджень будівель і транспортної інфраструктури
Окупанти знову обстріляли Нікопольський, Дніпровський і Криворізький райони Дніпропетровщини, є поранена та пошкодження інфраструктури
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