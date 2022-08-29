Події

21:37 29.08.2022

У НОВІЙ КАХОВЦІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ TЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У НОВІЙ КАХОВЦІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ TЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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