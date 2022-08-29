У НОВІЙ КАХОВЦІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ TЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У НОВІЙ КАХОВЦІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ TЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У НОВІЙ КАХОВЦІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ TЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Гуменюк про ситуацію на півдні України: Ми почали робити свою справу і доводитимемо її до кінця, закликаємо всіх зберігати спокій
Україна запитала у Туреччини інформацію, чи не було на пропущеному через Босфор судні "Sparta II" російських ЗРК
Гуменюк про ситуацію на півдні України: Ми почали робити свою справу і доводитимемо її до кінця, закликаємо всіх зберігати спокій
Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих українських захисників, удостоєних звання Героя України
Україна запитала у Туреччини інформацію, чи не було на пропущеному через Босфор судні "Sparta II" російських ЗРК
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