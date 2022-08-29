У ХЕРСОНІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Україна запитала у Туреччини інформацію, чи не було на пропущеному через Босфор судні "Sparta II" російських ЗРК
Порошенко показав евакуаційного робота, призначеного для евакуації поранених українських військовослужбовців із поля бою
На північному виїзді з окупованого Мелітополя пролунали чотири вибухи, вночі окупанти евакуювали свій військовий шпиталь - мер
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