Адмінбудівлю в центрі Харкова, зруйновану внаслідок ворожого ракетного удару, буде розібрано - Терехов

Триповерхову адмінбудівлю, розташовану поряд із Харківською ОВА, яку було зруйновано внаслідок російського ракетного удару по центру міста в неділю ввечері, буде розібрано.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Терехов також пообіцяв, що пошкоджені асфальт і тротуар буде відремонтовано.

"Міський голова зазначив, що оскільки транспорт ходить в обмеженій кількості, для ліквідації наслідків обстрілів залучать працівників деяких депо, які залишилися без роботи. Вони допомагають розбирати завали і розчищати дороги", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, увечері 28 серпня біля будівлі Харківської ОВА впали дві ракети, ймовірно, С-300, випущені з території Бєлгородської області. Внаслідок зруйновано адміністративну будівлю поряд з ОВА, також пошкоджено автомобілі, стіни та світлофор. На місці падіння ракет утворилася вирва розміром 10х9,5 метрів та завглибшки майже 5 метрів. Постраждалих немає.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).