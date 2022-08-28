У ТИМЧАСОВО ОККУПУВАНОМУ МЕЛІТОПОЛІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОККУПУВАНОМУ МЕЛІТОПОЛІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ТИМЧАСОВО ОККУПУВАНОМУ МЕЛІТОПОЛІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Минулої доби в напрямку українських Дунайських портів пройшла рекордна кількість суден - Мінінфраструктури
Окупанти завдали ракетних ударів по центру Харкова, адмінбудівля зруйнована, про жертви інформації немає
Зеленський на честь Дня незалежності відзначив держнагородами Усика, Притулу, Верещук, Сидоренка та Хливнюка
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины