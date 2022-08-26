ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ЗВУКИ ВИБУХІВ У МИКОЛАЄВІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ЗВУКИ ВИБУХІВ У МИКОЛАЄВІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ЗВУКИ ВИБУХІВ У МИКОЛАЄВІ
СБУ та Нацполіція рекомендують паломникам-хасидам утриматися від візиту в Україну на святкування Рош Гашана
Зеленський обговорив із американським телеведучим та коміком Джиммі Феллоном варіанти співробітництва, які б дозволили привернути увагу світу до подій в Україні
Прокуратура передала до суду справу військовослужбовця РФ, який катував мешканців с. Вишневе Чернігівської області
Російська авіація намагалася зруйнувати важливі інфраструктурні об'єкти в районах Олександрівки, Лозового та Ольгиного – Генштаб ЗСУ
Окупанти продовжують спроби встановити контроль над усією територією Донецької області, а також утримати окуповані території на півдні та сході України – Генштаб ЗСУ
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