У ЧАПЛИНОМУ АГРЕСОР УБИВ 25 ЛЮДЕЙ І 31 – ПОРАНИВ – К.ТИМОШЕНКО
У ЧАПЛИНОМУ АГРЕСОР УБИВ 25 ЛЮДЕЙ І 31 – ПОРАНИВ – К.ТИМОШЕНКО
У ЧАПЛИНОМУ АГРЕСОР УБИВ 25 ЛЮДЕЙ І 31 – ПОРАНИВ – К.ТИМОШЕНКО
Прокуратура порушила провадження за фактом ворожого обстрілу смт Чаплиного, внаслідок якого загинули десятеро цивільних
Плани т. зв. трибуналів у підконтрольному Росії Маріуполі проти українських захисників - спроба Кремля виправдати загарбницьку війну Путіна - посольство США
Окупанти у День Незалежності України обстріляли 58 українських населених пунктів – перший заступник глави МВС
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