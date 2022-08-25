Події

09:11 25.08.2022

У ЧАПЛИНОМУ АГРЕСОР УБИВ 25 ЛЮДЕЙ І 31 – ПОРАНИВ – К.ТИМОШЕНКО

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У ЧАПЛИНОМУ АГРЕСОР УБИВ 25 ЛЮДЕЙ І 31 – ПОРАНИВ – К.ТИМОШЕНКО

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