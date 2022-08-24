НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЧУЛИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮВАЛА ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЧУЛИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮВАЛА ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЧУЛИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮВАЛА ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок, під завалами опинилися 2 дитини – заступник глави Офісу президента
Ми переможемо окупантів і РФ розвалитися на окремі державні утворення, ми ж залишимося соборними, незалежними та єдиними – Резніков
Кабмін схвалив продовження реалізації проєкту "Фінська підтримка реформи української школи" до 2023 року
У Синельниківському районі російська ракета влучила у приватний будинок, під завалами опинилися 2 дитини – заступник глави Офісу президента
Ми переможемо окупантів і РФ розвалитися на окремі державні утворення, ми ж залишимося соборними, незалежними та єдиними – Резніков
Найімовірніше, що вибух над центром Харкова стався через технічну несправність російського "Іскандера" - поліція
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