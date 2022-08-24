Події

14:32 24.08.2022

НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЧУЛИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮВАЛА ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЧУЛИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮВАЛА ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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