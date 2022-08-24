Найімовірніше, що вибух над центром Харкова стався через технічну несправність російського "Іскандера" - поліція

Найбільш імовірною причиною вибуху, який стався ввечері 23 серпня і спровокував пожежу в триповерховій будівлі в центрі Харкова, стала технічна несправність ракети "Іскандер", випущеної по місту російськими окупаційними військами, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"На горищі будинку після пожежі було знайдено фрагменти ракети, попередньо - "Іскандер". Багато хто звернув увагу, що будівлю зруйновано не було. Справа в тому, що ракета вибухнула в повітрі! Скоріш за все, ракета підірвалась через технічну несправність. "Сделано в России" – одразу видно", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, наразі слідчі працюють на місці, вилучають уламки та фіксують усі факти для майбутнього суду над окупантами.

Як повідомлялося, увечері 23 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого розпочалася пожежа у триповерховому житловому будинку в центрі міста. Горіли дерев'яні конструкції даху, перекриття та перегородки. До ліквідації пожежі було залучено 21 одиницю пожежно-рятувальної техніки та майже 100 осіб особового складу ДСНС. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося швидко ліквідувати та запобігти поширенню полум'я на інші будівлі. Жертв та постраждалих не було.

Сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України витягли з горища будинку залишки ворожої ракети. Для цього було залучено важку техніку ДСНС.