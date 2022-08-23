Події

16:36 23.08.2022

У БЕРИСЛАВСЬКОМУ РАЙОНІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, У СЕВАСТОПОЛІ, ЙМОВІРНО, СПРАЦЮВАЛА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

1 хв читати

У БЕРИСЛАВСЬКОМУ РАЙОНІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, У СЕВАСТОПОЛІ, ЙМОВІРНО, СПРАЦЮВАЛА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Канада та партнери продовжать санкції проти РФ - Трюдо

Країни ЄС видаватимуть візи росіянам із урахуванням "політичних аспектів" - ЄК

Україні потрібно й надалі надавати необхідну військову підтримку, допоки РФ не припинить війну – Джонсон

Повернення Криму до України стане найбільшим антивоєнним кроком у Європі – Зеленський

Окупанти завезли на Запорізьку АЕС іще більше військової техніки – "Енергоатом"

ОСТАННЄ

Війна має завершитися справедливим миром на основі територіальної цілісності та суверенітету України - Ердоган

Українські військові знищили російський склад із боєприпасами у Чорнобаївці та Благодатному

Кіберполіція затримала учасників злочинних організацій, які привласнили 36 млн грн під приводом виплат соцдопомоги

Зеленський підписав закон про обов'язкове розміщення бомбосховищ у новобудовах

Харківські спецназівці патрулюватимуть місто на трофейному "Тигрі"

Канада та партнери продовжать санкції проти РФ - Трюдо

Попит на категорії товарів для обігріву виріс улітку вдесятеро - "Епіцентр"

Російські ракети пошкодили декілька приватних будинків у Дніпрі та Нікополі, постраждалих немає

Країни ЄС видаватимуть візи росіянам із урахуванням "політичних аспектів" - ЄК

Генсек НАТО: Стабільна та незалежна Україна – запорука євроатлантичної безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА