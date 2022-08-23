ПРО ВИБУХИ У ХАРКОВІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ПРО ВИБУХИ У ХАРКОВІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ПРО ВИБУХИ У ХАРКОВІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Інформації про колонію, до якої етапують журналіста Єсипенка із Сімферопольського СІЗО, немає – дружина журналіста
Саміт Кримської платформи об'єднає держави та міжнародні організації на основі спільних цінностей та поваги до територіальної цілісності - Кулеба
Погода на День Незалежності буде спекотною, короткочасні дощі пройдуть лише на Закарпатті та Прикарпатті
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