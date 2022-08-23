Події

12:31 23.08.2022

ПРО ВИБУХИ У ХАРКОВІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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ПРО ВИБУХИ У ХАРКОВІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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