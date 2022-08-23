Події

11:23 23.08.2022

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ДНІПРІ

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У ДНІПРІ

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