Обсяг польської допомоги Україні за півроку перевищив 3,5 млрд євро

Польща з кінця лютого, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, надала допомогу Україні у розмірі 17 млрд злотих (понад 3,5 млрд євро), повідомив у понеділок в ефірі польського радіо глава канцелярії прем'єра країни Міхал Дворчик.

"Допомога Україні від громадян Польщі перевищила 10 млрд злотих (2,1 млрд євро), влада країни також надала воєнну допомогу, її розмір становив понад 7 млрд злотих (майже 1,5 млрд євро)", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Польща для протистояння російській воєнній агресії надала Україні близько 250 танків Т-72, реактивні системи залпового вогню "Град" та самохідні гаубиці.