Міжнародна федерація хокею не планує допускати збірні Росії та Білорусі до змагань у 2023р.

Хокейні збірні Росії та Білорусі не планується допускати до змагань у 2023 році, повідомив у суботу президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люк Тардіф.

"Росія і Білорусь, як і раніше, не допускаються до змагань наступного сезону. Рішення оновлюватимуть від сезону до сезону", - сказав глава федерації, слова якого наводить у "твіттері" журналіст порталу Flohockey ("Флохокі"), аналітик NHL Кріс Пітерс.

Федерація 28 лютого поточного року ухвалила рішення про призупинення участі російських та білоруських національних збірних та клубів у всіх подіях IIHF у відповідь на розв'язану РФ повномасштабну війну проти України. У заяві організації йшлося про те, що рішення ухвалено з метою "забезпечити проведення наших заходів у безпечному середовищі для всіх команд, які беруть участь у програмі чемпіонату світу з хокею з шайбою".

Президент IIHF Люк Тардіф також зазначав, що рада федерації "взяла до уваги порушення російським урядом олімпійського перемир'я, ухваленого у грудні 2021 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН".

Призупинення участі як російських, так і білоруських спортсменів у заходах IIHF діє "до подальшого повідомлення", повідомляли у федерації.