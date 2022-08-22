Події

15:02 22.08.2022

Міжнародна федерація хокею не планує допускати збірні Росії та Білорусі до змагань у 2023р.

1 хв читати

Хокейні збірні Росії та Білорусі не планується допускати до змагань у 2023 році, повідомив у суботу президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люк Тардіф.

"Росія і Білорусь, як і раніше, не допускаються до змагань наступного сезону. Рішення оновлюватимуть від сезону до сезону", - сказав глава федерації, слова якого наводить у "твіттері" журналіст порталу Flohockey ("Флохокі"), аналітик NHL Кріс Пітерс.

Федерація 28 лютого поточного року ухвалила рішення про призупинення участі російських та білоруських національних збірних та клубів у всіх подіях IIHF у відповідь на розв'язану РФ повномасштабну війну проти України. У заяві організації йшлося про те, що рішення ухвалено з метою "забезпечити проведення наших заходів у безпечному середовищі для всіх команд, які беруть участь у програмі чемпіонату світу з хокею з шайбою".

Президент IIHF Люк Тардіф також зазначав, що рада федерації "взяла до уваги порушення російським урядом олімпійського перемир'я, ухваленого у грудні 2021 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН".

Призупинення участі як російських, так і білоруських спортсменів у заходах IIHF діє "до подальшого повідомлення", повідомляли у федерації.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна просить ООН та МКЧХ зафіксувати судилище над захисниками "Азовсталі" - омбудсмен

ЗСУ ударами коригують ремонтні роботи РФ на Каховському мосту - ОК "Південь"

Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з РФ - Залужний

Президент Єврокомісії в день пам'яті жертв тоталітарних режимів: Путін повернув у Європу жахіття війни, український народ бореться за цінності ЄС

Близько 60 країн і міжнародних організацій візьмуть участь у другому саміті "Кримської платформи"

ОСТАННЄ

Комісія з обрання директора НАБУ провела перше засідання

Україна просить ООН та МКЧХ зафіксувати судилище над захисниками "Азовсталі" - омбудсмен

У Києві спостерігається погіршення якості повітря, влада закликає громадян зачинити вікна, пити багато води й не виходити на вулицю

Президент Єврокомісії візьме участь у саміті Кримської платформи

ДБР підозрює у держзраді двох чиновниць кримінально-виконавчої служби

Військові, волонтери та біженці стануть учасниками творчого проєкту "Досвід війни: Українські голоси"

Україна не має інформації про загиблих і поранених в Оленівці - омбудсмен

ЄС планує проводити підготовку українських солдатів в одній із сусідніх з Україною країн - Боррель

ЗСУ ударами коригують ремонтні роботи РФ на Каховському мосту - ОК "Південь"

КМДА закликала киян дотримуватися особливої обережності найближчими днями

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА