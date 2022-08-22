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15:00 22.08.2022

В Україні готується система екстреної допомоги за номером 112 - МВС

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В Україні готується система екстреної допомоги за номером 112 - МВС

Система екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером "112" готується до запуску в Україні, повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у фейсбуці.

"Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий розповів, що тепер, у разі ДТП, щоб звернутися до служб екстреної допомоги не потрібно буде дзвонити за різними номерами телефонів, такими як 101, 102 або 103, достатньо буде набрати єдиний номер 112", - йдеться у повідомленні.

У МВС зазначили, що на лінію 112 зможуть також звертатися за допомогою люди, які не володіють державною мовою.

"Це одне з євроінтеграційних зобов'язань нашої держави в рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Верховна Рада України у першому читанні ухвалила відповідний законопроєкт", - розповіли у відомстві.

Джерело: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/videos/2197478307079065/

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