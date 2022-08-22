Майно "4 каналу" депутата Ковальова передано в розпорядження Держкіно

Майно "4 каналу" підозрюваного у держзраді депутата Олексія Ковальова передано Державному агентству України з питань кіно, повідомляють у відомстві.

"Майно ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - українського інформаційно-розважального телеканалу "4 канал", що належало депутату-зраднику Олексію Ковальову, передано АРМА у розпорядження Державного агентства України з питань кіно. Таким чином де-юре завершено законну процедуру конфіскації активу та передачі його на потреби держави", - йдеться в повідомленні пресслужби Держкіно.

Зазначено, що тепер інформаційний ресурс та майно вартістю понад 18,5 млн грн працюватиме на користь України та посилюватиме вплив української позиції і у вітчизняному інформаційному просторі, і за кордоном.

Згідно з повідомленням, Держкіно було обрано як організацію, яка має забезпечити збереження заарештованого майна.

"Не треба пояснювати, наскільки важливо зберігати вплив української позиції в інформаційному просторі. І тут усі наявні ресурси мають використовуватися задля реалізації необхідних завдань. Телевізійне обладнання – це зброя інформаційної війни", - наводить слова голови Держкіно Марини Кудерчук пресслужба.