У НОВІЙ КАХОВЦІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У НОВІЙ КАХОВЦІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У НОВІЙ КАХОВЦІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Окупанти з "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини, загинула жінка, поранено шестеро цивільних, серед них дитина
Наступ російських окупантів відбито на п’яти напрямках, у Миколаївській області та під Пісками вони частково просунулися
РФ в очікуванні Дня Незалежності України збільшує кількість носіїв ракет у Чорному морі – ОК "Південь"
Окупанти з "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини, загинула жінка, поранено шестеро цивільних, серед них дитина
Наступ російських окупантів відбито на п’яти напрямках, у Миколаївській області та під Пісками вони частково просунулися
Окупанти обстріляли Зеленодольську ОТГ у Криворізькому районі, постраждали шестеро людей, серед них дитина
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