Події

19:54 21.08.2022

У НОВІЙ КАХОВЦІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У НОВІЙ КАХОВЦІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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