Низка громад в Україні запровадили сигнали хімічної та радіаційної небезпеки

Деякі об'єднані територіальні громади в Україні запровадили кілька сигналів тривоги, які повідомляють про різні види небезпеки через загострення ядерного шантажу з боку РФ, повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

"Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін у набат. Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію", - повідомляється в телеграм-каналі ЦПД у неділю.

У разі оголошення повітряної тривоги, як і раніше, лунає безперервний довгий сигнал сирени тривалістю щонайменше 30 секунд. У ЦПД закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час її оголошення пройти до найближчого укриття, а також пам'ятати правило двох стін і двох виходів.