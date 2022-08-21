Події

16:20 21.08.2022

Низка громад в Україні запровадили сигнали хімічної та радіаційної небезпеки

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Низка громад в Україні запровадили сигнали хімічної та радіаційної небезпеки

Деякі об'єднані територіальні громади в Україні запровадили кілька сигналів тривоги, які повідомляють про різні види небезпеки через загострення ядерного шантажу з боку РФ, повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

"Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін у набат. Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію", - повідомляється в телеграм-каналі ЦПД у неділю.

У разі оголошення повітряної тривоги, як і раніше, лунає безперервний довгий сигнал сирени тривалістю щонайменше 30 секунд. У ЦПД закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час її оголошення пройти до найближчого укриття, а також пам'ятати правило двох стін і двох виходів.

Теги: #сигнал

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