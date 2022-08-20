У МИКОЛАЄВІ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ МІСЦЕВІ TELEGRAM-КАНАЛИ
У МИКОЛАЄВІ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ МІСЦЕВІ TELEGRAM-КАНАЛИ
У МИКОЛАЄВІ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ МІСЦЕВІ TELEGRAM-КАНАЛИ
Подоляк про заклик постпреда РФ у Відні до геноциду українців: час зрозуміти, що РФ - це фашистська вертикаль мільйонів людей
Чистий приплив в Україну через західний кордон за тиждень знизився приблизно до 21 тис. - Держприкордонслужба
Подоляк про заклик постпреда РФ у Відні до геноциду українців: час зрозуміти, що РФ - це фашистська вертикаль мільйонів людей
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