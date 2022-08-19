Генштаб ЗС України запропонував низку змін до законодавства щодо постановки жінок на військовий облік

Україна не потребує додаткового залучення жінок на військовий облік, проте в армії зберігається потреба у фахівцях, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр у фейсбуці.

"Генеральний штаб ЗСУ опрацював питання застосування Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік, та проаналізував поточну потребу у мобілізації жінок. Досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі не має гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку", - повідомила Маляр.

Водночас, зазначила вона, у ЗСУ зберігається потреба у фахівцях у сфері медицини, радіотехніки та харчових технологій. У зв'язку з цим Генштаб ЗСУ запропонував внести низку змін до відповідних законодавчих та нормативних актів, що регулюють взяття жінок на військовий облік.

Так, Генштаб пропонує скоротити перелік спеціальностей, що підлягають військовому обліку, передбачити добровільність постановки на військовий облік жінок, які здобули спеціальності з доопрацьованого переліку, та визначити, що організація постановки жінок на військовий облік в Україні розпочнеться не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду.

"Обов’язковість постановки жінок на військовий облік, які мають визначені військово-облікові спеціальності, - це норма закону. Міноборони і Генштаб не можуть змінювати закон… Якщо буде змінено цю норму, Міноборони і Генштаб її виконає. Від себе ми підготували пропозиції щодо цих змін у бік добровільності і наш варіант законопроекту знаходиться зараз на погодженні в інших міністерствах - такий порядок. Але приймати рішення буде Парламент", - наголосила вона.