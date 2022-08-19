Події

20:43 19.08.2022

Генштаб ЗС України запропонував низку змін до законодавства щодо постановки жінок на військовий облік

2 хв читати
Генштаб ЗС України запропонував низку змін до законодавства щодо постановки жінок на військовий облік

Україна не потребує додаткового залучення жінок на військовий облік, проте в армії зберігається потреба у фахівцях, заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр у фейсбуці.

"Генеральний штаб ЗСУ опрацював питання застосування Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік, та проаналізував поточну потребу у мобілізації жінок. Досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі не має гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку", - повідомила Маляр.

Водночас, зазначила вона, у ЗСУ зберігається потреба у фахівцях у сфері медицини, радіотехніки та харчових технологій. У зв'язку з цим Генштаб ЗСУ запропонував внести низку змін до відповідних законодавчих та нормативних актів, що регулюють взяття жінок на військовий облік.

Так, Генштаб пропонує скоротити перелік спеціальностей, що підлягають військовому обліку, передбачити добровільність постановки на військовий облік жінок, які здобули спеціальності з доопрацьованого переліку, та визначити, що організація постановки жінок на військовий облік в Україні розпочнеться не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду.

"Обов’язковість постановки жінок на військовий облік, які мають визначені військово-облікові спеціальності, - це норма закону. Міноборони і Генштаб не можуть змінювати закон… Якщо буде змінено цю норму,  Міноборони і Генштаб її виконає.  Від себе ми підготували пропозиції щодо цих змін у бік добровільності  і наш варіант законопроекту знаходиться зараз на погодженні в інших міністерствах - такий порядок. Але приймати рішення буде Парламент", - наголосила вона.

 

 

 

Теги: #жінки #військовий_облік

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 14.07.2022
Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою - Генштаб ЗСУ

Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою - Генштаб ЗСУ

17:33 04.07.2022
У мобілізації жінок в Україні потреби немає, обмежень щодо перетину кордону для них немає і не планується – заступник міністра оборони

У мобілізації жінок в Україні потреби немає, обмежень щодо перетину кордону для них немає і не планується – заступник міністра оборони

18:19 03.06.2022
Кабмін скасував перелік спеціальностей, за якими жінки можуть бути взяті на військовий облік

Кабмін скасував перелік спеціальностей, за якими жінки можуть бути взяті на військовий облік

15:36 30.05.2022
Сім'ї захисників Маріуполя створили організацію "Жінки зі сталі"

Сім'ї захисників Маріуполя створили організацію "Жінки зі сталі"

20:14 16.05.2022
В Україні створять Фонд допомоги жінкам, які перебували в російському полоні, і дітям, які втратили батьків під час війни

В Україні створять Фонд допомоги жінкам, які перебували в російському полоні, і дітям, які втратили батьків під час війни

21:58 23.03.2022
МВС: За зґвалтування українських жінок суворо відповість кожен російський військовий, якщо залишиться живим

МВС: За зґвалтування українських жінок суворо відповість кожен російський військовий, якщо залишиться живим

14:07 08.03.2022
Кличко привітав українок зі святом весни

Кличко привітав українок зі святом весни

14:34 24.02.2022
Україна виступає за надання РФ "зелених коридорів" для дітей та жінок на Донбасі - Верещук

Україна виступає за надання РФ "зелених коридорів" для дітей та жінок на Донбасі - Верещук

18:52 11.02.2022
Netflix у 2021 році збільшив частку жінок та афроамериканців у штаті в рамках політики різноманітності

Netflix у 2021 році збільшив частку жінок та афроамериканців у штаті в рамках політики різноманітності

11:56 28.01.2022
Список професій, за якими жінок беруть на військовий облік, суттєво скорочено - Резніков

Список професій, за якими жінок беруть на військовий облік, суттєво скорочено - Резніков

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільних об'єктах на території України

Меморандум з Euroсities про підтримку відновлення українських міст підписано у присутності президента України

Київське метро скоротить години роботи напередодні Дня Незалежності

Кабмін дозволив з 1.09 виїзд за кордон до 7 днів не більше 10 працівників експортних компаній без боргів та із середньою з/п від 20 тис. грн – Свириденко

Ядерний регулятор України заборонив запуск енергоблоків ЗАЕС №№1-2

ОСТАННЄ

США надішлють Україні військову допомогу на $775 млн, включно з боєприпасами для HIMARS, гаубицями, протирадіолокаційними ракетами

У Харкові рятувальники загасили пожежу на підприємстві, спровоковану ранковим ракетним обстрілом

У легіоні "Свобода Росії" сформовані та проходять навчання нові підрозділи

16 житлових будинків Миколаєва отримали пошкодження в результаті ранкового обстрілу

Кіпр і Греція виступили проти заборони видачі віз росіянам

Заступник голови ОП Смирнов та посол з особливих доручень МЗС України Кориневич обговорили з головним прокурором у справі Мілошевича створення спецтрибуналу зі злочинів РФ

"Укрпошта" запустила у продаж філателістичні абонементи

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільних об'єктах на території України

Резніков: Сили оборони України отримали якісно нові можливості завдяки "народному супутнику"

"Північний потік" повністю зупиниться на нову профілактику - із 31 серпня до 2 вересня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА