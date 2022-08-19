У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Російські окупанти можуть учинити теракт під час "судилища" над захисниками Маріуполя в День Незалежності – ГУР
Кількість загиблих унаслідок російських ракетних ударів по Харкову 17-18 серпня зросла до 19 людей - поліція
Російські окупанти можуть учинити теракт під час "судилища" над захисниками Маріуполя в День Незалежності – ГУР
Будівля "Довженко-Центру" не входить до проєкту White Lines і залишається у власності держави – девелопер
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