У НІКОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У НІКОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У НІКОПОЛІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У День Незалежності українці в різних країнах проведуть акцію, організувавши ланцюг єдності - Мінкультури
Фіктивний суд РФ на Донбасі над іноземцями, які служать у ЗСУ, є нікчемним, Москва грубо порушує правила ведення війни – МЗС України
Правоохоронці викрили схему незаконного продажу бронежилетів і тепловізорів, вилучено товари на 5 млн грн
США виконали випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Мінітмен-3" для перевірки системи ядерного стримування
Ворог обстріляв житлові квартали Нікополя з РЗСО та ствольної артилерії, чотирьох людей поранено – голова Дніпропетровської ОВА
Модульні містечка для постраждалих від війни збудували у п'яти областях України - заступник голови ОП
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