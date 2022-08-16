У ЖИТОМИРІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЖИТОМИРІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЖИТОМИРІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Фіктивний суд РФ на Донбасі над іноземцями, які служать у ЗСУ, є недійсним, Москва грубо порушує правила ведення війни – МЗС України
У районі Карлівки росіяни застосували "Урагани" з касетними боєприпасами, у Кураховому завдали ракетного удару по інфраструктурі електропостачання та декількох підприємствах – ОВА
Фіктивний суд РФ на Донбасі над іноземцями, які служать у ЗСУ, є недійсним, Москва грубо порушує правила ведення війни – МЗС України
Спікер ПС ЗСУ про детонацію боєприпасів поблизу Джанкоя: Противник не вміє користуватися засобами пожежної безпеки
Спикер ВС ВСУ о детонации боеприпасов вблизи Джанкоя: противник не умеет пользоваться средствами пожарной безопасности
Міносвіти оновило зміст шкільних навчальних програм через повномасштабну збройну агресію Росії проти України
Міносвіти залишило Гоголя та Булгакова у навчальній програмі із зарубіжної літератури, а також "12 стільців" Ільфа і Петрова для додаткового читання
У районі Карлівки росіяни застосували "Урагани" з касетними боєприпасами, у Кураховому завдали ракетного удару по інфраструктурі електропостачання та декількох підприємствах – ОВА
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины