Посольство України в Ізраїлі засуджує теракт в Єрусалимі

Посольство України в Державі Ізраїль засуджує теракт, здійснений біля Стіни Плачу в Єрусалимі. Про це повідомляється на сторінці дипустанови у Facebook.

"Посольство України засуджує жахливий теракт в Єрусалимі. Молимося за повне одужання поранених", - йдеться в заяві.

Як відомо, в ніч проти неділі невідомий відкрив вогонь по автобусу, що від’їжджав від Стіни Плачу, в результаті чого поранення отримали 7 людей, серед яких вагітна жінка. Пізніше нападник здався правоохоронцям.