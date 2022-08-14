Унаслідок обстрілу Березнегуватого в неділю вранці загинула 1 людина – ДСНС

Унаслідок ракетного обстрілу Березнегуватого, здійсненого російськими окупантами в неділю вранці, загинула 1 людина, повідомляє облуправління Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"14 серпня унаслідок ракетних обстрілів російських окупантів зруйнований одноповерховий житловий будинок в смт Березнегувате Березнегуватської територіальної громади Баштанського району. Для проведення аварійно-рятувальних робіт і деблокування тіла загиблого залучалося пожежно-рятувальне відділення 9 державної пожежно-рятувальної частини 3 ДПРЗ Головного управління ДСНС України в Миколаївській області", - йдеться в повідомленні.