Події

11:07 14.08.2022

Унаслідок обстрілу Березнегуватого в неділю вранці загинула 1 людина – ДСНС

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Унаслідок ракетного обстрілу Березнегуватого, здійсненого російськими окупантами в неділю вранці, загинула 1 людина, повідомляє облуправління Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"14 серпня унаслідок ракетних обстрілів російських окупантів зруйнований одноповерховий житловий будинок в смт Березнегувате Березнегуватської територіальної громади Баштанського району. Для проведення аварійно-рятувальних робіт і деблокування тіла загиблого залучалося пожежно-рятувальне відділення 9 державної пожежно-рятувальної частини 3 ДПРЗ Головного управління ДСНС України в Миколаївській області", - йдеться в повідомленні.

 

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