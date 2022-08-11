Розпочато розслідування за фактом розкриття інформації про плани ЗСУ українським військовим із високим званням в інтерв'ю одному з видань

Українські правоохоронці розпочали розслідування за фактом розкриття інформації про стратегічні (оперативні) плани ЗСУ одним із українських військових із високим званням, який озвучив зазначені відомості в інтерв'ю одному з відомих видань, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Міноборони разом із СБУ працюють над запобіганням та протидією витоку важливої військової інформації - зокрема, через ЗМІ та інші публічні комунікації. Річ у тім, що витік такої інформації зриває плани ЗСУ, оскільки ворог коригує свої дії та використовує цю інформацію проти нас", - написала Маляр у фейсбуці у четвер.

Вона уточнила, що днями СБУ встановила, що "в інтерв'ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості щодо змісту стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних сил України, питань підготовки, організації ведення бойових дій".

"За цим фактом триває слідство у встановленому законом порядку", - наголосила Маляр.