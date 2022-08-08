Посол Корнійчук: російська ракета могла спричинити багато смертей під час паломництва хасидів

Російська ракета, що влучила в об’єкт інфраструктуру поруч з містом Умань, могла спричинити багато смертей під час паломництва хасидів у місяць Тишрей. Про це заявив посол України в державі Ізраїль Євген Корнийчук, повідомляється на сторінці Посольства у Facebook.

«Біля Умані влучила російська ракета, що завдало шкоди цивільній інфраструктурі. Якщо б такі напади з боку Росії сталися в місяці Тишрей, вони могли б спричинити, не дай Боже, багато смертельних випадків серед євреїв, які відвідують Умань з усього світу», - заявив глава диппредставництва.

Раніше офіційний Київ заявив, що з огляду на російську агресію проти України та неможливіть гарантування безпеки цивільним особам цьогоріч паломництво хасидів до Умані з нагоди Рош га-Шана не відбудеться. Торік на святкування до міста приїхало близько 50 тисяч людей.