Події

23:24 08.08.2022

Посол Корнійчук: російська ракета могла спричинити багато смертей під час паломництва хасидів

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Російська ракета, що влучила в об’єкт інфраструктуру поруч з містом Умань, могла спричинити багато смертей під час паломництва хасидів у місяць Тишрей. Про це заявив посол України в державі Ізраїль Євген Корнийчук, повідомляється на сторінці Посольства у Facebook.

«Біля Умані влучила російська ракета, що завдало шкоди цивільній інфраструктурі. Якщо б такі напади з боку Росії сталися в місяці Тишрей, вони могли б спричинити, не дай Боже, багато смертельних випадків серед євреїв, які відвідують Умань з усього світу», - заявив глава диппредставництва.

Раніше офіційний Київ заявив, що з огляду на російську агресію проти України та неможливіть гарантування безпеки цивільним особам цьогоріч паломництво хасидів до Умані з нагоди Рош га-Шана не відбудеться. Торік на святкування до міста приїхало близько 50 тисяч людей.

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