Вихідні в Україні будуть теплими, але хмарними, місцями короткочасні дощі з грозами

В Україні у суботу та неділю, 4-5 серпня, буде хмарно з проясненнями, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу у всій країні, крім більшості західних областей, пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень у північно-східних та Дніпропетровській областях місцями дощі. Вітер північний, на сході країни південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, у західних областях 11-16°; удень 23-28°, на Закарпатті до 31°.

У Києві 4 серпня буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ (уночі місцями). Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 4 серпня найвища температура вдень була +37,7°С у 2010 році, найнижча вночі +8,5°С у 1907 році.

У неділю у більшості регіонів України без опадів, лише на Лівобережжі 5 серпня місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°; удень 5 серпня 24-29°, у західних областях, 6 серпня в Україні 27-32°.

У Києві 5 серпня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°; удень 5 серпня 27-29°, 6 серпня 30-32°.

3 серпня на 8:00 температура води у Чорному та Азовському морях становила 23-26°, у Дніпрі, за даними гідрологічного поста Київ, 22°.