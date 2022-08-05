Події

13:01 05.08.2022

Вихідні в Україні будуть теплими, але хмарними, місцями короткочасні дощі з грозами

1 хв читати
Вихідні в Україні будуть теплими, але хмарними, місцями короткочасні дощі з грозами

В Україні у суботу та неділю, 4-5 серпня, буде хмарно з проясненнями, повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу у всій країні, крім більшості західних областей, пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень у північно-східних та Дніпропетровській областях місцями дощі. Вітер північний, на сході країни південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, у західних областях 11-16°; удень 23-28°, на Закарпатті до 31°.

У Києві 4 серпня буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ (уночі місцями). Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, удень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 4 серпня найвища температура вдень була +37,7°С у 2010 році, найнижча вночі +8,5°С у 1907 році.

У неділю у більшості регіонів України без опадів, лише на Лівобережжі 5 серпня місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°; удень 5 серпня 24-29°, у західних областях, 6 серпня в Україні 27-32°.

У Києві 5 серпня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°; удень 5 серпня 27-29°, 6 серпня 30-32°.

3 серпня на 8:00 температура води у Чорному та Азовському морях становила 23-26°, у Дніпрі, за даними гідрологічного поста Київ, 22°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 05.08.2022
Прогноз погоди на вихідні 6–7 серпня: зі спекою та грозами

Прогноз погоди на вихідні 6–7 серпня: зі спекою та грозами

12:15 03.08.2022
Синєгубов: Є інформація, що окупанти посилять ракетні обстріли по Харкову та області

Синєгубов: Є інформація, що окупанти посилять ракетні обстріли по Харкову та області

12:11 03.08.2022
В Україні буде хмарно, місцями очікуються короткочасні дощі з грозами, до вихідних потеплішає

В Україні буде хмарно, місцями очікуються короткочасні дощі з грозами, до вихідних потеплішає

20:46 02.08.2022
Fitch подвоїло прогноз зростання ВВП Грузії у 2022 році, до 10,9%

Fitch подвоїло прогноз зростання ВВП Грузії у 2022 році, до 10,9%

19:52 02.08.2022
Fitch удвоило прогноз роста ВВП Грузии в 2022г, до 10,9%

Fitch удвоило прогноз роста ВВП Грузии в 2022г, до 10,9%

16:12 01.08.2022
Банкіри очікують припинення зростання курсу долара на "сірому" ринку та його корекцію - опитування

Банкіри очікують припинення зростання курсу долара на "сірому" ринку та його корекцію - опитування

13:07 01.08.2022
В Україні очікується помірно спекотна погода з короткочасними дощами, грозами, градом та шквальним вітром

В Україні очікується помірно спекотна погода з короткочасними дощами, грозами, градом та шквальним вітром

12:45 01.08.2022
Україна планує вийти на повну потужність перевалки с/г продукції через порти Одеської області найближчим часом - К.Тимошенко

Україна планує вийти на повну потужність перевалки с/г продукції через порти Одеської області найближчим часом - К.Тимошенко

17:31 29.07.2022
Економіка у разі затягування війни на весь 2023 р. почне повільно відновлюватися, але резерви впадуть нижче $10 млрд - альтернативний сценарій НБУ

Економіка у разі затягування війни на весь 2023 р. почне повільно відновлюватися, але резерви впадуть нижче $10 млрд - альтернативний сценарій НБУ

16:18 29.07.2022
Експорт пшениці з України у 2022/2023 МР може скоротитися на 36% - прогноз

Експорт пшениці з України у 2022/2023 МР може скоротитися на 36% - прогноз

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Колишній заступник голови ГУР Міноборони підозрюється у держзраді

До Кіровоградської області прибув третій евакуаційний поїзд із Донецької області

Це фальшива "нейтральність", а не правдивість - Кулеба у відповідь генсеку Amnesty International

Ворог втратив за добу 150 осіб особового складу, 3 танки, 5 засобів ППО - Генштаб

Караван із трьох суден із 57 тис. тонн кукурудзи вийшов із портів Великої Одеси - міністр інфраструктури

ОСТАННЄ

Колишній заступник голови ГУР Міноборони підозрюється у держзраді

У Львові перейменовано 8 вулиць, на черзі ще 31 із 53 запланованих - перший заступник міського голови

Після зустрічі Ердогана з Путіним правильним був би контакт Туреччини з Україною - посол

У Миколаєві з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня впроваджують комендантську годину – голова ОВА

Частка українців, які асоціюють себе з ПЦУ, перевищила 50%, з УПЦ (МП) - скоротилася до 4%

Загальна сума благодійних внесків через платформу UNITED24 становить понад 6 млрд грн - Зеленський

Київ очікує, що Туреччина ухвалить обмеження, які не дозволять РФ нелегально завозити крадене українське зерно, - посол

До Кіровоградської області прибув третій евакуаційний поїзд із Донецької області

Кількість загиблих унаслідок обстрілу клініки у Вінниці досягла 28 осіб - заступник директора департаменту

На Львівщині затримано двох колабораціоністів, один із них хотів навести ворожі ракети на пам'ятник Бандері

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА