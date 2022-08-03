Події

20:14 03.08.2022

В Киевской области из-за непогоды произошли массовые отключения электричества – ОВА

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В Киевской области из-за непогоды произошли массовые отключения электричества – ОВА

В результате ухудшения погодных условий в Киевской области произошли массовые аварийные отключения электроснабжения.

"На сегодня отключены полностью 7 линий 10 кВ и 337 ТП, обесточено полностью 7 населенных пунктов, 13 – частично", - сообщает Киевская ОВА в телеграм-канале.

Аварийные бригады были переведены в усиленный режим работы. Специалисты работают над ликвидацией последствий непогоды. Основные подключения будут выполнены до 22:00 3 августа.

"Обращаем внимание! По данным Укргидрометцентра, непогода в Киевской области продержится до конца суток 3 августа", - уточнили в ОВА.

 

Теги: #электричество #киевская_область #отключения

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