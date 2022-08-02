НА МИКОЛАЇВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
НА МИКОЛАЇВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
НА МИКОЛАЇВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Міжнародна спільнота має зробити все, щоб притягнути до відповідальності тих, хто чинив жахливі злочини в Україні, – глава МЗС Польщі
У Хрустальному Луганської області росіяни намагаються приховати втрати після ракетного удару ЗСУ – ГУР Міноборони
Немає підстав довіряти опублікованим РФ спискам загиблих і поранених в Оленівці – українська розвідка
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