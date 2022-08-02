Події

18:00 02.08.2022

НА МИКОЛАЇВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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НА МИКОЛАЇВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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