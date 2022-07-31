Події

17:00 31.07.2022

Віталію Кличку присвоєно звання почесного громадянина Варшави

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Віталій Кличко отримав звання почесного громадянина Варшави. Він заявив, що вважає це визнанням героїзму всіх киян та відваги українського народу, повідомляє сайт КМДА.

Церемонія відбулася на урочистому засіданні міської ради Варшави, яке проходить щороку 31 липня, в день Варшавського повстання. Від імені Віталія Кличка відзнаку отримав його брат – Володимир Кличко.

"Щиро дякую владі та мешканцям Варшави за звання почесного громадянина польської столиці. Міста, з яким Київ об’єднує багаторічна дружба та співробітництво. Це велика честь для мене і визнання героїзму всіх киян, відваги українського народу, який протистоїть навалі російських варварів", - заявив Віталій Кличко у відеозверненні до польських колег і друзів.

Він наголосив, що українці сьогодні захищають не тільки свою незалежність та європейський вибір, а й демократію, стабільність та безпеку всієї Європи.

"Ми повинні перемогти путінських варварів, які намагаються знищити Українську державу та чинять геноцид українського народу. І повинні повністю відновити територіальну цілісність України. Будь-яке "замороження" конфлікту, будь-яка передишка для армії вбивць означатиме, що вони прийдуть знову! І апетити імперії зла не обмежаться тільки Україною. У світі, на жаль, не всі це розуміють. Але поляки розуміють дуже добре. Сьогодні Польща відіграє провідну роль в зусиллях демократичного світу на підтримку України. Ми вам дуже вдячні за ваші піклування та чуйність! Ми це цінуємо і не забудемо!" – підкреслив Віталій Кличко.

Мер Варшави Рафал Тшасковський підкреслив, що Польща і надалі допомагатиме Україні. Й обидві країни залишаться вільними і незалежними державами. "Ми з вами і завжди можете на нас розраховувати!", –  заявив мер Варшави.

Теги: #кличко

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