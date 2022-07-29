Події

16:17 29.07.2022

Вийшов український переклад американської книги про тридцятирічний шлях України як незалежної держави, - K&K Group

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В Україні вийшов переклад книги "Нариси новітньої історії України, 1991-2021" видання дослідницького проєкту американського Інституту Кеннана. Про це повідомили у себе в Facebook засновники K&K Group Олександр Копил та Гнат Коробко, за підтримки яких вийшов переклад.

За словами Олександра Копила, це чи не єдина історична праця, в якій систематизовано тридцятирічний шлях України як незалежної держави.

"Не прикрашаючи дійсність, але і не впадаючи у самобичування та зраду. Це непогана спроба чесно реконструювати події і відповісти собі ж на питання "Що з нами трапилось? Де ми відбулись? Де ми втратили можливості? І чому вийшло саме так?". Англійська назва книги дуже чітко відображає цей 30-річний шлях - “From the Ukraine to Ukraine”, - пише Олександр Копил.

Оригінальне англомовне видання книги - це дослідницький проєкт Інституту Кеннана (американський think tank при Міжнародному науковому центрі імені Вудро Вільсона).

"Насправді всім рекомендую! І не тому, що ми дотичні до створення цього видання, а тому, що особливо зараз важливо систематизувати в себе в голові 30-річний шлях нашої Країни. Тоді під іншим кутом дивишся на все, що відбувається і що нас може чекати", - резюмує співзасновник K&K Group Гнат Коробко.

Наразі книга доступна у книжкових онлайн-магазинах.

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