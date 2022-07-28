УНАСЛІДОК РАКЕТНОГО УДАРУ ПО КРОПИВНИЦЬКОМУ П'ЯТЕРО ЛЮДЕЙ ЗАГИНУЛИ, ЩЕ 25 ПОРАНЕНІ - ГОЛОВА ОВА
УНАСЛІДОК РАКЕТНОГО УДАРУ ПО КРОПИВНИЦЬКОМУ П'ЯТЕРО ЛЮДЕЙ ЗАГИНУЛИ, ЩЕ 25 ПОРАНЕНІ - ГОЛОВА ОВА
УНАСЛІДОК РАКЕТНОГО УДАРУ ПО КРОПИВНИЦЬКОМУ П'ЯТЕРО ЛЮДЕЙ ЗАГИНУЛИ, ЩЕ 25 ПОРАНЕНІ - ГОЛОВА ОВА
Рішення про втрату громадянства України приймається на підставі чинного законодавства - Зеленський про указ щодо громадянства Корбана
Унаслідок ракетного удару по Кропивницькому в четвер загинуло 5 людей, ще 25 поранено – голова Кіровоградської ОВА
ПЦУ закликає Вселенського патріарха Варфоломія визнати ідеологію "русского міра" єретичною, а главу РПЦ Кирила - схизматом, позбавивши його права посідати патріарший престол
Рішення про втрату громадянства України приймається на підставі чинного законодавства - Зеленський про указ щодо громадянства Корбана
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