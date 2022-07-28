Події

15:31 28.07.2022

УНАСЛІДОК РАКЕТНОГО УДАРУ ПО КРОПИВНИЦЬКОМУ П'ЯТЕРО ЛЮДЕЙ ЗАГИНУЛИ, ЩЕ 25 ПОРАНЕНІ - ГОЛОВА ОВА

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УНАСЛІДОК РАКЕТНОГО УДАРУ ПО КРОПИВНИЦЬКОМУ П'ЯТЕРО ЛЮДЕЙ ЗАГИНУЛИ, ЩЕ 25 ПОРАНЕНІ - ГОЛОВА ОВА

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