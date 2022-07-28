У КРОПИВНИЦЬКОМУ БУЛО ЧУТИ ЗВУКИ ВИБУХІВ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КРОПИВНИЦЬКОМУ БУЛО ЧУТИ ЗВУКИ ВИБУХІВ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КРОПИВНИЦЬКОМУ БУЛО ЧУТИ ЗВУКИ ВИБУХІВ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Унаслідок ранкових обстрілів Київщини у регіоні постраждали п'ятеро цивільних осіб, пошкоджено об'єкти військової інфраструктури - голова ОВА
Імовірність наступу РФ із території Білорусі залишається низькою, проте не виключені збройні провокації - Генштаб ЗСУ
РФ завдала ударів по військовій частині в Лютежі та Гончарівському, є втрати в особовому складі - ЗСУ
Унаслідок ранкових обстрілів Київщини у регіоні постраждали п'ятеро цивільних осіб, пошкоджено об'єкти військової інфраструктури - голова ОВА
House of Europe разом з Netflix та Українською кіноакадемією анонсував велику програмку підтримки українських митців кіно
В Україні запустили інформаційну кампанію "Авангардна історія України" до Дня української державності - Мінкультури
Імовірність наступу РФ із території Білорусі залишається низькою, проте не виключені збройні провокації - Генштаб ЗСУ
РФ завдала ударів по військовій частині в Лютежі та Гончарівському, є втрати в особовому складі - ЗСУ
У Вишгородському районі підтверджено 5 прильотів ворожих ракет, ще 2 ракети збила ППО - голова Київської ОВА
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