Події

12:41 28.07.2022

У КРОПИВНИЦЬКОМУ БУЛО ЧУТИ ЗВУКИ ВИБУХІВ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У КРОПИВНИЦЬКОМУ БУЛО ЧУТИ ЗВУКИ ВИБУХІВ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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