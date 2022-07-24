Події

11:44 24.07.2022

НА ХАРКІВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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НА ХАРКІВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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