НА ХАРКІВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
НА ХАРКІВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
НА ХАРКІВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Західні союзники поставлять Україні до 30 HIMARS та велику кількість боєприпасів до них, логістика доставки ракет наразі є ключовим питанням – Єрмак
Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Миколаєву, обстрілюють населені пункти вздовж лінії розмежування в області – голова ОВА
Західні союзники поставлять Україні до 30 HIMARS та велику кількість боєприпасів до них, логістика доставки ракет наразі є ключовим питанням – Єрмак
Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Миколаєву, обстрілюють населені пункти вздовж лінії розмежування в області – голова ОВА
Українська ППО збила три крилаті ракети, випущені з акваторії Чорного моря - Повітряне командування "Захід"
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