Події

11:47 22.07.2022

Прогноз погоди на вихідні 23–24 липня: від спеки до грози

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Прогноз погоди на вихідні 23–24 липня: від спеки до грози

Погода цього вікенду, за даними Sinoptik.ua, обіцяє бути різноманітною. У більшості областей країни пройдуть дощі з грозами, а в деяких регіонах погода буде нетипово спекотною.

Погода у суботу 23 липня

У суботу спекотна сонячна погода очікується в Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях — +29…+32 °С. Ще спекотніше буде в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях — +32…+34 °С. Ну а жителям Закарпатської області варто хоча б морально підготуватись до екстремальних +34…+36 °С.

У решті регіонів України температура не вийде за межі кліматичної норми. Так, у центральних та південно-східних областях термометри покажуть +26…+28 °С, на Півночі, Харківщині та Полтавщині — +25…+27 °С. Уночі температура повітря становитиме +14…+16 °С. Лише на Закарпатті навіть після заходу сонця очікується щонайменше +18…+20 °С. У Донецькій та Луганській областях пройдуть дощі з грозами за денної температури +22…+24 °С та нічної — +12…+14 °С.

Погода в неділю 24 липня

Терпимо спекотно в неділю буде у Закарпатській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській та Одеській областях — +28…+31 °С. У Кіровоградській та Черкаській областях очікується +31…+33 °С, у Миколаївській — +32…+34 °С. В інших регіонах прогнозується типова для кінця липня погода: +24…+26 °С — у західних областях, +29…+30 °С — на Півночі та в Центрі, +27…+29 °С — на Сході. Дощі з грозами пройдуть майже по всій правобережній Україні, а також на Чернігівщині.

Погода в понеділок 25 липня

Спекотна погода на початку тижня утримається на Закарпатті (до +32 °С), в Івано-Франківській та Одеській областях (до +29 °С). На Заході буде ясно, а от одеситам обіцяють грозу. Дощі пройдуть у південно-східних, північних та центральних областях. Денна температура тут становитиме близько +27 °С. У Києві також очікуються дощі, максимальна температура повітря становитиме +25 °С. Уночі стовпчики термометрів покажуть +13…+15 °С у західних регіонах та +17…+19 °С — в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Не забувайте дбати про здоров'я!

У ніч із п'ятниці на суботу очікується незначна магнітна буря. Лікарі радять пити більше води і поменше солити їжу, щоб в організмі не затримувалася волога. А ще обов'язково добре виспіться суботнім ранком і відмовтеся від активних занять спортом до неділі. Алергікам варто бути пильними особливо. На всій території України зберігається висока концентрація пилку трав.

Народні прикмети та вірування

Якщо 23 або 24 липня у вашому регіоні пройде дощ із грозою, не гайте час і виїжджайте на риболовлю — вона має бути дуже вдалою! І побіжно придивіться до жаб на березі: якщо вони активно стрибають, найближчим часом бути гарній погоді.

Ясна погода в Ольжин день, 24 липня, за спостереженнями наших предків, обіцяє багатий урожай зернових.

Теги: #синоптик #sinoptik

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