Віталій Кличко отримав нагороду ім. Артура Еша за мужність
Міський голова Києва Віталій Кличко став лауреатом нагороди імені Артура Еша за мужність, яку щороку присуджує комітет ESPY Awards, повідомляє пресслужба мера.
"Отримати цю нагороду – велика честь для мене. Переконаний, що це визнання хоробрості та незламності українського народу, який сміливо протистоїть російському агресору. Це нагорода кожного, хто захищає незалежність і свободу України. Українці показали, що не стануть навколішки. Ми вистоїмо і переможемо!" - прокоментував присудження нагороди Кличко.
Також він подякував усім партнерам і друзям, які допомагають і підтримують Україну.
Від імені Кличка, який перебуває в Києві та не зміг бути присутнім на церемонії, нагороду отримав американський актор Дуейн Джонсон.
Нагороду імені Артура Еша з 1993 року щорічно вручає американський спортивний канал ESPN (із 2017 року телевізійна мережа ABC) у рамках ESPY Awards, престижної церемонії нагородження спортсменів. Нагороду імені Артура Еша присуджують спортсменам, які досягли значних досягнень і поза спортивною кар'єрою.