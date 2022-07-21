На Київщині відновлять підірвану раніше дамбу – Тимошенко

У п'ятницю розпочнуться роботи з відновлення підірваної раніше дамби у Київській області в районі с. Демидова, повідомив у четвер у телеграм-каналі заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Під час просування російських військ в Київській області недалеко від Демидова, у населеному пункті Вишгородського району підірвали дамбу. Це не дозволило окупантам просунутися у бік столиці. Зараз, через розлив річки Ірпінь, в Демидові підтоплено частину будинків", - написав він.

За словами Тимошенка, "для відновлення дамби було необхідно погодження військових". "Від завтра роботи розпочнуться і за кілька тижнів ситуація має значно покращитися", - додав він.