ОСІЯНИ ЗАВДАЮТЬ УДАРІВ ПО ХАРКОВУ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
ОСІЯНИ ЗАВДАЮТЬ УДАРІВ ПО ХАРКОВУ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
ОСІЯНИ ЗАВДАЮТЬ УДАРІВ ПО ХАРКОВУ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
РФ втратила за минулу добу в Україні близько 100 військових, 4 танки та 7 безпілотників - Генштаб ЗСУ
Окупанти обстріляли Центральний ринок Бахмута, інформація про загиблих та поранених уточнюється – ДСНС
Без надання альтернативного житла переселенців не виселятимуть із закладів освіти та студентських гуртожитків - Шкарлет
РФ втратила за минулу добу в Україні близько 100 військових, 4 танки та 7 безпілотників - Генштаб ЗСУ
СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу, ним виявився посадовець одного з найбільших підприємств регіону
Кількість жертв і постраждалих унаслідок обстрілу Харкова "Ураганами" зростає, серед поранених є дитина - Синєгубов
Окупанти обстріляли Центральний ринок Бахмута, інформація про загиблих та поранених уточнюється – ДСНС
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