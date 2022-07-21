Події

09:49 21.07.2022

ОСІЯНИ ЗАВДАЮТЬ УДАРІВ ПО ХАРКОВУ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

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ОСІЯНИ ЗАВДАЮТЬ УДАРІВ ПО ХАРКОВУ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

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