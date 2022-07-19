Питання про дистанційне проведення пленарних засідань Ради не знято з порядку денного

Верховна Рада має намір повернутися до обговорення можливості проводити пленарні засідання дистанційно, оскільки це питання залишається актуальним і не зняте з порядку денного, заявив речник Руслан Стефанчук.

"Це питання завжди актуальне, і я думаю, ми обов'язково будемо до нього повертатися. Але зараз велика кількість термінових питань, викликаних воєнним станом у державі, і вони вимагають першочергового розгляду. Але це питання не знято з порядку денного, і воно все одно розглядатиметься у залі засідань", – сказав голова ВР у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок увечері.

Він також нагадав, що український парламент продовжує працювати навіть за умов повномасштабного вторгнення Росії, але "необхідно мати запобіжники, щоб забезпечити діяльність єдиного законодавчого органу в державі".

Як повідомлялося, на пленарному засіданні 31 травня Верховна Рада не змогла включити до порядку денного законопроєкт №7129 про можливість проводити пленарні засідання у режимі відеоконференції у разі впровадження воєнного стану в Україні. За включення документа до порядку денного проголосували 178 народних депутатів.

Законопроєкт пропонував, що у разі впровадження в Україні воєнного стану засідання ВР можуть проводитися віддалено у режимі відеоконференції (дистанційні засідання) із здійсненням відеофіксації народних депутатів, які приєдналися до участі у такому засіданні.

При цьому відкритість і гласність дистанційного засідання забезпечувалася шляхом його прямої трансляції по телебаченню і радіо, на офіційному веб-сайті Верховної Ради, а також іншим способом, що не суперечить законодавству (крім випадку проведення закритого дистанційного засідання).

Документ також передбачав, що під час дистанційного засідання проводитиметься голосування шляхом підняття руки із зазначенням народним депутатом позиції "за", "проти" чи "утримався". Після кожного голосування представник Рахункової комісії повідомлятиме про те, що волевиявлення народного депутата зафіксовано.

Після завершення голосування усіма народними депутатами, які беруть участь у дистанційному засіданні Верховної Ради у режимі відеоконференції, голова Рахункової комісії чи визначений нею представник має робити доповідь про результати голосування за законопроєкт, після чого головуючий оголосить рішення, ухвалене українським парламентом. Рахункова комісія також була б уповноважена здійснювати контроль за дотриманням порядку голосування під час проведення дистанційних засідань.

Відповідно до законопроєкту, до порядку денного дистанційного засідання не можуть включатися питання про внесення змін до Конституції України, дострокове припинення повноважень Президента України, питання укладання миру та пов'язаних із цим питань, проєкти актів Верховної Ради, необхідність прийняття яких випливає із укладених мирних угод.