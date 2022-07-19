Стефанчук розраховує, що Рада зможе вже на найближчому засіданні розглянути питання щодо призначення генпрокурора та голови СБУ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що парламент зможе вже на найближчому пленарному засіданні розглянути кандидатури на посади генерального прокурора та голови Служби безпеки України (СБУ), ухваливши відповідні рішення щодо їх призначення.

"Внесення кандидатур і на першу посадову особу, і на другу, тобто на генерального прокурора та голову СБУ, – це виняткова компетенція президента України. І тому ми чекатимемо на внесення цих кандидатур. Сподіваюся, що їх буде внесено якнайшвидше. Я б дуже хотів, щоб на найближчому засіданні Верховної Ради України ми мали можливість розглянути ці кандидатури та прийняти рішення щодо них. Оскільки керівництво в таких органах, як Генеральна прокуратура та Служба безпеки України, змінюється під час війни", – сказав речник у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок увечері.

Водночас він наголосив, що якнайшвидше призначення генпрокурора є важливим питанням ще й для призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Сьогодні (19 липня – ІФ) ми вже нарешті отримали рішення конкурсної комісії щодо обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (переможцем у конкурсі визначено детектива НАБУ Олександра Клименка – ІФ). Це було основне питання до нас на всіх зустрічах наших колег. І його вирішено: має відбутися призначення керівника САП, а в цьому призначенні бере участь, зокрема, і генеральний прокурор України", – пояснив голова ВР.

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 липня підтримала подання президента Володимира Зеленського та дала згоду на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України, а Івана Баканова – з посади голови Служби безпеки України.