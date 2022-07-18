ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В РАЙОНІ КАХОВСЬКОЇ ГЕС – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В РАЙОНІ КАХОВСЬКОЇ ГЕС – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В РАЙОНІ КАХОВСЬКОЇ ГЕС – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Кількість загиблих від ракетного удару в Дніпрі зросла до 4, рятувальні роботи завершено – голова обладміністрації
Усуваючи генпрокурора з посади необхідно не лише дотримуватися конституційних процесів, а й зберегти співпрацю з міжнародними партнерами
Греція готова прийняти групу дітей з онкологічними захворюваннями із Одеської області та безкоштовно провести для них курс лікування
Голова Миколаївської ОВА Кім обіцяє платити громадянам по $100 за надання інформації про ворожих корегувальників вогню в регіоні
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