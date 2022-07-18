Події

18:28 18.07.2022

ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В РАЙОНІ КАХОВСЬКОЇ ГЕС – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

1 хв читати

ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В РАЙОНІ КАХОВСЬКОЇ ГЕС – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До Ради надійшло подання прем'єра про призначення Жолнович міністром соцполітики

Президент вніс до Ради подання про звільнення Баканова з посади голови СБУ

Українська армія успішно відбила спробу штурму російських окупантів на кількох напрямках

Кількість загиблих від ракетного удару в Дніпрі зросла до 4, рятувальні роботи завершено – голова обладміністрації

Рада Асоціації Україна-ЄС відбудеться 5 вересня – Боррель

ОСТАННЄ

Усуваючи генпрокурора з посади необхідно не лише дотримуватися конституційних процесів, а й зберегти співпрацю з міжнародними партнерами

БЕБ ініціювало арешт майна російського мільйонера на 400 млн грн

Рада на найближчому засіданні розгляне призначення Жолнович міністром соцполітики

Із тимчасово окупованих територій Харківщини евакуйовано ще 943 людини, понад чверть з яких діти

Греція готова прийняти групу дітей з онкологічними захворюваннями із Одеської області та безкоштовно провести для них курс лікування

До Ради надійшло подання прем'єра про призначення Жолнович міністром соцполітики

Венедіктова не коментує рішення Зеленського про її усунення

Голова Миколаївської ОВА Кім обіцяє платити громадянам по $100 за надання інформації про ворожих корегувальників вогню в регіоні

Президент вніс до Ради подання про звільнення Баканова з посади голови СБУ

Українська армія успішно відбила спробу штурму російських окупантів на кількох напрямках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА