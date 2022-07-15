ПРО ВИБУХИ У КРИВОМУ РОЗІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ПРО ВИБУХИ У КРИВОМУ РОЗІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ПРО ВИБУХИ У КРИВОМУ РОЗІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Українська армія успішно відбила спробу штурму російських окупантів на кількох напрямках, змусила загарбників відійти
Українська армія успішно відбила спробу штурму російських окупантів на кількох напрямках, змусила загарбників відійти
На Сумщині цивільний автомобіль підірвався на міні, одна особа загинула, ще одна перебуває в лікарні - голова ОВА
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