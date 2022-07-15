Події

18:35 15.07.2022

ПРО ВИБУХИ У КРИВОМУ РОЗІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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ПРО ВИБУХИ У КРИВОМУ РОЗІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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