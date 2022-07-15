Події

17:18 15.07.2022

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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