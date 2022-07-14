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13:25 14.07.2022

Палатний закликав неухильно посилювати санкційний тиск на росію

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Палатний закликав неухильно посилювати санкційний тиск на росію

Не може бути жодних компромісів з терористом та вбивцею. Санкції проти росії мають лише посилюватись. Про це заявив керівник Волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook.

"Світ має невпинно посилювати санкційний тиск на росію і оперативно ліквідовувати будь-які лазівки, через які росія намагається обходити санкції.  Тривожним дзвіночком обходу санкцій стала згода деяких європейських енергетичних компаній платити росії за газ в рублях. Це не лише порушення санкцій, але й небезпечний прецедент. Адже путін сприймає такі поступки як слабкість Заходу і буде висувати нові і нові вимоги, щоб зруйнувати колективний санкційний тиск. Росія вже почала шантажувати Європу зупинкою газопостачання, вимагаючи передати їй турбіну для газопроводу Північний потік-1 в обхід санкцій" - заявив Палатний.

Він наголошує, що весь демократичний світ має діяти злагоджено, щоб зупинити агресора.

"Не може бути жодних компромісів з терористом та вбивцею! Санкційний тиск на росію має неухильно посилюватися, щоб знекровити її економіку і вбити бажання продовжувати війну проти України. Санкції мають бути уніфікованими і діяти в кожній частині світу, щоб країна-агресор жодним чином не могла їх уникнути чи обійти. Лише за таких умов росія зрозуміє, що кожен день війни для неї - це мільярдні втрати та падіння її економіки. І єдиним виходом для неї стане виведення військ з території України і як наслідок - крах путінського режиму", - підкреслив керівник "Українського штабу".

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