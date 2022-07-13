ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В БІЛІЙ ЦЕРКВІ НА КИЇВЩИНІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В БІЛІЙ ЦЕРКВІ НА КИЇВЩИНІ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ В БІЛІЙ ЦЕРКВІ НА КИЇВЩИНІ
Світовий конгрес українців подав позов до суду Канади, щоб зупинити повернення турбіни для "Північного потоку"
На Київщині обстежено понад 28 тис. га та знешкоджено 154 тис. вибухонебезпечних предметів – заступник глави ОП
Злочини щодо дітей у війні РФ проти України стають предметом щоденного моніторингу ООН – МЗС України
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