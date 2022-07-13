У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЗАПОРІЖЖІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Світовий конгрес українців подав позов до суду Канади, щоб зупинити повернення турбіни для "Північного потоку"
Злочини щодо дітей у війні РФ проти України стають предметом щоденного моніторингу ООН – МЗС України
Заблокований окупантами блокпост у Василівці змогли проїхати лише 30 машин з евакуйованими жителями Мелітополя – мер
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