Україна налаштована на швидку імплементацію необхідних реформ на шляху до членства в ЄС – Стефанчук

Україна налаштована на швидку імплементацію всіх необхідних реформ на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Україна, отримавши статус кандидата в члени Європейського Союзу, налаштована на швидку імплементацію всіх необхідних реформ, які ставитимуть перед Україною наші союзники, не для того, щоб поставити "галочку" про їх виконання, а для того, щоб життя в Україні ставало кращим", - сказав спікер на зустрічі з послом Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк у вівторок.

Він також висловив подяку за безпрецедентний рівень підтримки США. Стефанчук, зокрема, відзначив ухвалення закону про фінансову допомогу України у розмірі $40,1 млрд, закону про лендліз, який створює для України "велику передумову для того, щоб ситуація на фронті змінилася", а також рішення президента США щодо додаткового виділення асигнувань для посилення обороноздатності України.

"Військова, фінансова, санкційна підтримка - це інвестиції виключно в безпеку демократичних цінностей та в безпеку інших країн. Тому я хочу подякувати США за чітке розуміння цього: ви ніколи не говоритимете про втому (від України - ІФ), тому що розумієте рівень тих цінностей, на варті яких стоїть українська армія, український народ", – наголосив Стефанчук.