Події

18:10 11.07.2022

"Українська команда" передала ліки на передову та для медичних закладів - Палатний

2 хв читати

Волонтерський штаб "Українська команда" забезпечує воїнів та медичні заклади необхідними ліками, товарами медичного призначення та засобами гігієни. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook керівник штабу Артур Палатний.

"Хмельницька команда з Олександром Буханевичем передали медикаменти і гігієну прикордонникам, ракетному підрозділу на Донбасі – аптечки і вогнегасники. Тернопільська команда та Микола Люшняк забезпечили воїнів зі Скалатської ОТГ продуктами, ліками, медициною та засобами гігієни. Київська команда спрямувала у Полтаву вантаж медикаментів для лікарень. Тернопільська команда передала ліки у Микулинецьку обласну фізіотерапевтичну лікарню", - повідомив Палатний.

Також, за його словами, Житомирська команда та Ігор Гундич забезпечили одну із військових частин овочами, консервами, крупами та іншими продуктами харчування. А Київська команда придбала і відправила піхотинцям на передову 100 пар літнього взуття.

"Українська команда" продовжує підтримувати також переселенців.

"Команда Київської області на чолі з Миколою Бабенком відвідала Бородянку, Макарів і Немішаєво. Було роздано понад 3 тони гуманітарної допомоги від Львівської команди та Оксани Юринець. Також обговорено подальшу допомогу людям, чиє житло було зруйновано. Хмельницька команда передала гуманітарну допомогу родинам ВПО у Новоушицькій громаді та у селі Зіньків. Тернопільска команда забезпечила продуктами і гігієною Парафію Покрови Пресвятої Богородиці у місті Заліщики та Бучацьку єпархію УГКЦ у Чорткові, де приймають мешканців сходу країни. Традиційно дякуємо усім нашим українським та закордонним партнерам за підтримку, а волонтерам – за невтомну роботу. І, звісно ж, компанії Окко за логістичну підтримку", - зазначив керівник "Української команди".

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ відбили наступ окупантів під Краснопіллям та Мар'їнкою

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 31 особи

За тиждень роботи UNITED24 зібрано 400 млн на дрони для ЗСУ – Федоров

Нідерланди надаватимуть Україні важке озброєння, броньовики та самохідні гаубиці - прем'єр

Посли країн G7 нагадали про необхідність призначення керівника САП

ОСТАННЄ

Шмигаль і Рютте обговорили відновлення України та конфіскацію заморожених активів Росії

Зеленський присвоїв польському Перемишлю почесну відзнаку "Місто-рятівник"

Житель Харківщини, який передавав ворогам інформацію про дислокацію ЗСУ, постане перед судом

ЗСУ відбили наступ окупантів під Краснопіллям та Мар'їнкою

Потрібно більше інформації – міністр Ткаченко про вихід Ахметова з медіабізнесу

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Часовому Яру сягнула 31 особи

Усі, хто вчинив тяжкі злочини в Україні, не повинні уникнути правосуддя - Рютте

За тиждень роботи UNITED24 зібрано 400 млн на дрони для ЗСУ – Федоров

У Часовому Яру під завалами житлового будинку виявили вже 30 загиблих – заступник голови ОП

Нідерланди надаватимуть Україні важке озброєння, броньовики та самохідні гаубиці - прем'єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА