"Українська команда" передала ліки на передову та для медичних закладів - Палатний

Волонтерський штаб "Українська команда" забезпечує воїнів та медичні заклади необхідними ліками, товарами медичного призначення та засобами гігієни. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook керівник штабу Артур Палатний.

"Хмельницька команда з Олександром Буханевичем передали медикаменти і гігієну прикордонникам, ракетному підрозділу на Донбасі – аптечки і вогнегасники. Тернопільська команда та Микола Люшняк забезпечили воїнів зі Скалатської ОТГ продуктами, ліками, медициною та засобами гігієни. Київська команда спрямувала у Полтаву вантаж медикаментів для лікарень. Тернопільська команда передала ліки у Микулинецьку обласну фізіотерапевтичну лікарню", - повідомив Палатний.

Також, за його словами, Житомирська команда та Ігор Гундич забезпечили одну із військових частин овочами, консервами, крупами та іншими продуктами харчування. А Київська команда придбала і відправила піхотинцям на передову 100 пар літнього взуття.

"Українська команда" продовжує підтримувати також переселенців.

"Команда Київської області на чолі з Миколою Бабенком відвідала Бородянку, Макарів і Немішаєво. Було роздано понад 3 тони гуманітарної допомоги від Львівської команди та Оксани Юринець. Також обговорено подальшу допомогу людям, чиє житло було зруйновано. Хмельницька команда передала гуманітарну допомогу родинам ВПО у Новоушицькій громаді та у селі Зіньків. Тернопільска команда забезпечила продуктами і гігієною Парафію Покрови Пресвятої Богородиці у місті Заліщики та Бучацьку єпархію УГКЦ у Чорткові, де приймають мешканців сходу країни. Традиційно дякуємо усім нашим українським та закордонним партнерам за підтримку, а волонтерам – за невтомну роботу. І, звісно ж, компанії Окко за логістичну підтримку", - зазначив керівник "Української команди".